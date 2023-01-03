صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد، بأنه تلقى عروضا من عدد كبير من الأندية ولكنه فضلت أن يكون لاعبا في السعودية.

وقال رونالدو في كلمته خلال حفل تقديمه اليوم الثلاثاء:”سأشارك في تطوير الكرة هنا، وقراري بالانتقال إلى النصر تم تأييده من عائلتي وأنا سعيد بالترحاب الكبير الذي لقيته من الشعب السعودي”، مضيفا: “لا يهمني كلام الاخرين”.

وأضاف: “مجيئي هنا ليس نهاية مسيرتي، الدوري تنافسي للغاية والناس لا يعرفون وأنا أعلم، لقد شاهدت العديد من المباريات. أنا هنا للاستمتاع بكرة القدم والناس”.

وتابع: “أقولها بصراحة، كرة القدم في السنوات العشر الماضية أصبحت مختلفة، وما قام به المنتخب السعودي في كأس العالم، أداء رائع، ورأينا مفاجآت عدة بالمونديال”.

واستكمل: “في أوروبا أتممت مهمتي وحققت كل الألقاب وحان الوقت لخوض تجربة في قارة آسيا وأشكر النصر على منحي هذه الفرصة”.

وكان النجم البرتغالي وصل مساء اليوم إلى ملعب “مرسول بارك” لتقديمه لاعباً في صفوف النصر، حيث كان في استقباله مسلي آل معمر، رئيس النادي.