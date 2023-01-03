تلقت لاعبة شطرنج إيرانية تحذيرات وتهديدات حال العودة إلى إيران، بعد ظهورها دون ارتداء الحجاب في مسابقة دولية في كازاخستان.

وكانت لاعبة الشطرنج سارة سادات خادم الشريعة، شاركت في بطولتي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف التابعتين للاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة “ألما اتا” من دون ارتداء الحجاب.

وتلقت الفتاة مكالمات هاتفية دفعت المنظمين لاتخاذ قرار بتأمينها بالتنسيق مع شرطة كازاخستان، مما ترتب عليه وجود أربعة حراس شخصيين خارج غرفتها الفندقية.

وكشفت مصادر أن “أقارب خادم الشريعة ووالديها المقيمين في إيران تلقوا تهديدات”.

ويأتي ظهور الفتاة الإيرانية بلا حجاب بمثابة تحد وتضامن مع الاحتجاجات التي اندلعت منذ وفاة الشابة مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الملالي بسبب الحجاب الإجباري.