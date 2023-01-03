أعلنت إدارة التعليم في محافظة عفيف استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ،يوم غدٍ بمدارس تعليم عفيف، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأضافت أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع .

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة استمرارالدراسة “عن بعد” ليوم غد في جميع مدارس محافظتي قلوة والحجرة ومراكز ناوان ونيرا والأخيلة، ولمنسوبي ومنسوبات المدارس في المحافظات والمراكز المذكورة.

وأوضحت أن تعليق الدراسة ستكون الدوام “عن بعد” عبر “منصة مدرستي” للطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأربعاء في جميع المدارس وتحويلها عن بعد، كما أعلن تعليم الخرج استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأربعاء بمدارس الخرج والدلم وتحويلها عن بعد.