أوضح عماد منشي، مستشار تطوير الفعاليات والوجهات السياحية، شروط ومدة الترخيص لمرافق الضيافة السياحية وكيفية التسعير.

وذكر أن الشروط تتضمن أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون للعقار صك زراعي أو سكني ،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن قيمة الترخيص 1100 ريال، ويتم التجديد كل عامين ، لافتا إلى أن التسويق لمرافق الضيافة السياحية لابد أن يكون عن طريق تطبيقات الحجز لضمان الجودة والخدمات ومنع التلاعب.

د. عماد منشي – مستشار تطوير الفعاليات والوجهات السياحية: التسويق لمرافق الضيافة السياحية لابد أن يكون عن طريق تطبيقات الحجز لضمان الجودة والخدمات ومنع التلاعب @emadmonshi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IDwruFAn8X — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 3, 2023