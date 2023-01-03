أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان حكم من طلق زوجته إثر شجار بينهما بعدما طلبت ذلك وكان في حالة غضب شديد وحالة لا وعي.

وتابع أن الزوج إذا كان في حالة لا وعي من شدة الغضب وطلق زوجته فلا يقع الطلاق في هذه الحالة أما إذا كان الزوج في حالة غضب طبيعي ويكون في شعوره ويستطيع التمييز فالصحيح أن الطلاق يقع.

ونصح الشيخ السليمان عبر برنامج فتاوى الأزواج بعدم الاستهتار بالطلاق والتلفظ به في أي وقت أو أي مناسبة والابتعاد عن الأمور التي توصل الزوجين للغضب وفي حال وقوع الطلاب عليهما التوجه للإفتاء لمعرفة الحكم الصحيح في هذه الحالة.