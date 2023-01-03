أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن تعليق الدراسة غداً الأربعاء.
وقالت الإدارة ” أنه حرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) يوم غدٍ الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض”.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن تعليق الدراسة غداً الأربعاء.
وقالت الإدارة ” أنه حرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) يوم غدٍ الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض”.
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