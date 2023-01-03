أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن تعليق الدراسة غداً الأربعاء.

وقالت الإدارة ” أنه حرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر ‏استمرار الدراسة (عن بُعد) يوم غدٍ الأربعاء ‏١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض”.