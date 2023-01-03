كشف عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عن توقعات الطقس لأجواء شهر رمضان هذا العام.

وأوضح العقيل خلال برنامج “ياهلا”، أن الطقس في رمضان هذا العام سيكون معتدل، خاصة وأنه سيكون ما بين شهري مارس وأبريل.

وأشار إلى أنه سيكون خال من الأجواء الحارة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بداية من شهر 5.

وفي سياق آخر، أوضح العقيل أنه متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرة ما بين الصفر و5 درجات على المناطق الشمالية ابتداءً من الخميس القادم ولمدة أربعة أيام.

وأضاف: “متوقع استمرار تساقط الثلوج اليوم وغداً على بعض أجزاء منطقة تبوك والحدود الشمالية”، موضحا أنه بالنسبة لأمطار الرياض متوقع أن تكون ما بين المتوسطة والغزيرة خلال الأيام القادمة.