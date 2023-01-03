صرح لاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، بأن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يكمل عقده مع النصر حتى 2025.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: “هو عقده سنتين، بعد السنة الأولى هيمشي والزمن بيننا وده توقعي”.

وأضاف أبوتريكة: “مع مرور الزمن سيكتشف رونالدو قراره بالانتقال إلى النصر إذا كان صحيح أو غلط وغالبًا سيكون قراره خاطئ، كان عليه إحترام تاريخه ويتجه للتدريب أفضل”.

يذكر أن رونالدو بدأ اليوم الثلاثاء أول مران له مع نادي النصر، بعد حفل استقبال كبير له في ملعب مرسول بارك.