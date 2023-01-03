أكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر أن صفقة كريستيانو رونالدو هي الأخيرة لنادي النصر هذا الموسم ، ولا يريد استباق الأحداث بالنسبة للمواسم التالية.

وقال “آل معمر” لقناة الإخبارية أن المفاوضات مع رونالدو كانت سلسة فقد كان يركز في اشتراطاته على الأبعاد الرياضية وكان هدفه واضح وهو إكمال مسيرته الرياضية.

يذكر أنه أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل ضخم لتقديم اللاعب كريستيانو رونالدو وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بإتمام صفقة تعاقده وانضمامه للنصر.