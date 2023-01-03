شهدت عدة مدن في إيران احتجاجات متفرقة ضد نظام الملالي، وذلك بالرغم من كل أساليب القمع التي يمارسها النظام لردعهم.

وردد المتظاهرون في عدة مناطق بطهران، شعارات مناهضة للنظام الإيراني، وفي عدة مدن أضرموا النار في لافتات الذكرى السنوية للهالك قاسم سليماني.

وكانت مدينة مهاباد، التي شهدت أمس الاثنين، مراسم أربعينية “شمال خديري بور”، أحد المتظاهرين الذين قتلتهم قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، تحولت لمسرح للاحتجاجات.

وتستمر تظاهرات الإيرانيين منذ سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة بسبب الحجاب الإجباري، فيما يمارس النظام الإرهابي أساليب الترهيب والترويع للمتظاهرين، بما في ذلك إصدار عدة أحكام بالإعدام بحق عدد من الشباب، رغم التنديدات الدولية.