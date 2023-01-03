أصدرت أمانة الأحساء بياناً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول إيقاف أحد الأسواق الأسبوعية في إحدى مدن المحافظة.

وأوضحت الأمانة أنه تم إطلاق حملة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين بمشاركة شرطة محافظة الأحساء والإدارة العامة للمرور وفرع وزارة التجارة ومكتب العمل والهيئة العامة للنقل بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى المحافظة على النظافة العامة، ورفع نسب الامتثال والتراخيص والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الانتشار العشوائي للعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وتفعيل الحاضنات البلدية والاستفادة منها وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

كما يتم العمل من خلال اللجنة على تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري ونظام المرور ولائحته التنفيذية وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وجدول الجزاءات والغرامات البلدية واشتراطات الحاضنات البلدية للباعة المتجولين.

ولفتت إلى أنها قامت بتهيئة وتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين بممارسة نشاط البيع الجائل وفق الأنظمة والتعليمات.

ودعت الأمانة الراغبين في ممارسة نشاط البيع الجائل للمتاجر والعربات المتنقلة في الأسواق والحدائق إلى تقديم طلب رخصة عبر منصة بلدي التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.