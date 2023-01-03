أوضح استشاري العمود الفقري فوزا المطيري أضرار النوم على البطن، وكذلك وضعيات النوم التي تؤثر بشكل سلبي على الفقرات.

وقال المطيري خلال برنامج “ياهلا”: “النوم على البطن تأثيره سيء لأن الضغط عالي جدا على منطقة الديسك، وبالنسبة للنوم على الجانب فالأيمن مثل الأيسر بالنسبة لسلامة العمود الفقري، لكنه ممكن يفرق بالنسبة لسلامة القلب”.

وأشار إلى أهمية وجود وسادة للأرجل وليس للرأس فقط، قائلا: “لابد من مخدة للرأس وأخرى للرجلين عند النوم، وإذا كنت نائم على أحد الجانبين تضع المخدة بين الركب وإذا على الضهر تضعها أسفل الركب”.

وفي سياق آخر أشار المطيري إلى أن العمل واقفاً أسلم للظهر من العمل جالساً.