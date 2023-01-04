توفي، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور عبد السلام المجالي، عن عمر ناهز الـ 98 عامًا.

وكان المجالي من أهم رجال الدولة الأردنيين عبر عقود، تولّى خلالها ملفات حساسة في الدولة الأردنية، أهمها رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط، وقاد الوفد إلى معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث كان رئيس وزراء الأردن آنذاك، وقام بالتوقيع على المعاهدة عن الجانب الأردني.

وشغل المجالي منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، بين الأعوام 1993 و1995، ورئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع عامي 1997 و1998 ومناصب رفيعة أخرى.