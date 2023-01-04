قدم الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة هامة للزوجة بشأن عبارة “وضح لي الآن أو طلقني ؟”.

وقال عبدالله السلمان:” لا تلحين على زوجك كي يناقشك أو يبرر أو يشرح لك موقفاً معيناً وهو غير متهيء لذلك أو يطلب منك تأجيل ذلك الحديث لوقت أنسب ، بل وتضغطين عليه بعبارة ” وضح لي الآن أو طلقني ؟ ” والخلاف بسيط لكنه يطلب منك تأجيل نقاشه لتكونا هادئين،،”.

وأشار:”ليتكما تبعدان عن تفكيركما الطلاق وتركزا على التفاهم”، مطالبا:”فاجئي زوجك بهدية في وقت لم يتوقعها فيه ؛ اتقني لغة الحب التي يفهمها وتواصلي معه بها ، الرجال تستهويهم أنوثة زوجاتهم”.

وتابع:”يؤثر عليهم كثيراً التقدير والاحترام التلقائي العفوي الذي تظهره زوجاتهم ، مع حرص مشترك على التغافل والتسامح وتبادل العواطف المحببة والمشوقة”.