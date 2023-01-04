علق المدير الفني لنيوكاسل يونايتد إيدي هاو على تقارير صحفية، على احتمال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة، قادما من النصر الموسم المقبل.

وقال مدرب نيوكاسل: “نتمنى لرونالدو كل التوفيق، لكن من وجهة نظرنا لا صحة لما يشاع” عن إعارته إلى الفريق الذي يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كريستيانو رونالدو انتقل إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، حسبما أعلن النادي الذي قدم نجمه الجديد في حفل صاخب.

يذكر أن وسائل إعلام أشارت إلى وجود بند في عقد رونالدو الجديد مع النصر، يتيح إعارته إلى نيوكاسل حال بلوغ الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.