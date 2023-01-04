أكدت دراسة جديدة، أن الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح قد يبطئ الشيخوخة، ويقلل من خطر موت الشباب إلى النصف.

وذكرت أنه يصاب البالغون الذين يشربون نحو لترين من الماء يوميا بعدد أقل من الأمراض التي تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والرئة، كما أنهم يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين قد لا يحصلون على سوائل كافية.

وتعتمد النتائج، التي نُشرت في مجلة eBioMedicine، إلى 11255 فردا تم تتبعهم لمدة تصل إلى 30 عاما. ويمكن أن تؤدي إلى برنامج فحص للمرضى الأكبر سنا، بينما تنصح التوصية المعروفة باسم “قاعدة 8×8” بشرب ثمانية أكواب من سعة 240 مل يوميا – ما يقارب اللترين – إلى جانب أي مشروبات أخرى.

وأوضحت الدكتورة ناتاليا ديميتريفا، المؤلفة المشاركة من المعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI) في ولاية ماريلاند: “تشير النتائج إلى أن الترطيب المناسب قد يبطئ الشيخوخة ويطيل الحياة الخالية من الأمراض”.

وكشفت عينات الدم أن أولئك الذين لديهم كميات عالية من الصوديوم – والتي ترتفع مع انخفاض تناول السوائل – كانوا أكثر عرضة للحالات المزمنة والشيخوخة البيولوجية المتقدمة، كما كانوا أكثر عرضة للوفاة في سن أصغر من نظرائهم الذين كانت مستوياتهم في النطاق المتوسط.