سجل صافي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، ارتفاعا بقيمة 34.003 مليار دولار في ديسمبر من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

وارتفع يكون الاحيتاطي بواقع 671 مليون دولار خلال شهر ما يعادل نحو 2 بالمئة.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت موافقة مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والحكومة المصرية، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات.