شهد شاطئ صخري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادث مروّع نجا منه 4 أشخاص فقط، بعد أن سقطت من ارتفاع يبلغ نحو 76 مترًا .

وتفصيلاً، وقع الحادث الإثنين في منطقة تلقب بـ”جرف الشيطان”، على بعد نحو 38 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، في طريق مواز لشاطئ المحيط الهادئ.

وعلق المسؤول في الحماية المدنية بالمنطقة بريان بوتينغر على الحادث قائلاً: “لقد صدمنا للغاية عندما اكتشفنا أن الركاب نجوا من الحادث، حيث كان رجل وامرأة وطفلان (9 سنوات و4 سنوات) داخل السيارة.”

وأضاف بوتينغر : “الحوادث على هذا الجرف ليست نادرة، الشيء النادر هو أن ينجو أحد من هذا النوع من الحوادث.”

‎وأفاد بأن الركاب الأربعة كانوا في وعيهم عندما وصل إليهم منقذو إدارة الإطفاء، الذين استخدموا الحبال لرفعهم، ثم أقلتهم طائرة مروحية إلى بر الأمان حيث نقلوا إلى المستشفى