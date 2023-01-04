شركة المراعي توفر وظائف شاغرة

كشفت شركة المراعي (Almarai)، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بعدة مجالات؛ بكلاً من (حائل، الرياض، جدة، رابغ).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير مشتريات أول.

‏(Senior Purchasing Manager)

2- مشرف مبيعات.

‏(Sales Supervisor II)

3- مدير منع الحريق.

‏(Fire Prevention Manager)

4- مدير مزرعة.

‏(Poultry Farm Manager)

5- مدير التحسين المستمر.

‏(Continuous Improvement Manager)

6- طبيب بيطري أول.

‏(Senior Veterinarian)

7- موظف الخزينة.

‏(Treasury Officer)

8- مسؤول محاسبة أول.

‏(Senior Accounting Officer)

9- موظف المحاسبة.

‏(Accounting Technician)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقية الشروط والتقديم على وظائف الشركة من خلال الموقع .