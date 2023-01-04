شركة المراعي توفر وظائف شاغرة

كشفت شركة المراعي (Almarai)، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بعدة مجالات؛ بكلاً من (حائل، الرياض، جدة، رابغ).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير مشتريات أول.
(Senior Purchasing Manager)
2- مشرف مبيعات.
(Sales Supervisor II)
3- مدير منع الحريق.
(Fire Prevention Manager)
4- مدير مزرعة.
(Poultry Farm Manager)
5- مدير التحسين المستمر.
(Continuous Improvement Manager)
6- طبيب بيطري أول.
(Senior Veterinarian)
7- موظف الخزينة.
(Treasury Officer)
8- مسؤول محاسبة أول.
(Senior Accounting Officer)
9- موظف المحاسبة.
(Accounting Technician)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقية الشروط والتقديم على وظائف الشركة من خلال الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً