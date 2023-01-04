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الاربعاء4 يناير

شركة المراعي توفر وظائف شاغرة

منذ 16 دقيقة
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شركة المراعي توفر وظائف شاغرة
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فاطمة المالكي

كشفت شركة المراعي (Almarai)، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بعدة مجالات؛ بكلاً من (حائل، الرياض، جدة، رابغ).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير مشتريات أول.
‏(Senior Purchasing Manager)
2- مشرف مبيعات.
‏(Sales Supervisor II)
3- مدير منع الحريق.
‏(Fire Prevention Manager)

4- مدير مزرعة.
‏(Poultry Farm Manager)
5- مدير التحسين المستمر.
‏(Continuous Improvement Manager)
6- طبيب بيطري أول.
‏(Senior Veterinarian)

7- موظف الخزينة.
‏(Treasury Officer)
8- مسؤول محاسبة أول.
‏(Senior Accounting Officer)
9- موظف المحاسبة.
‏(Accounting Technician)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على بقية الشروط والتقديم على وظائف الشركة من خلال الموقع .

 

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