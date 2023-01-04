وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية الجميلة للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم الأربعاء في الحرم المكي الطاهر، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع.

وأظهر الفيديو حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة .