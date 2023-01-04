دخلت شركة جنرال موتورز في مرحلة ما قبل الإنتاج لسيارة بويك إليكترا E5 الكهربائية بالكامل في مصنع SAIC-GM في ووهان بالصين.

ويُشار إلى أنه تم عرض Electra E5 بالكامل من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين في نوفمبر ويستلهم التصميم من Electra X Concept ، وستبدأ عمليات تسليم العملاء في النصف الأول من عام 2023.

وتستمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات قوتها من محرك يضخ قوة تصل الى 241 حصانًا (180 كيلوواط) وتزن 2570 كجم (5666 رطلاً)، ولا يزال من غير الواضح حجم حزمة البطارية ولا عدد الأميال التي يمكن أن تقطعها بشحنة واحدة.

وأفادت Car News China بأن طراز Buick الجديد يتميز بقمرة القيادة الذكية SAIC-GM VCS وأحدث جيل من نظام مساعدة القيادة Super Cruise من جنرال موتورز.

والجدير بالذكر أنه من المحتمل أن يعلن تحالف GM-SAIC عن مزيد من التفاصيل حول Electra E5 في الأسابيع المقبلة .