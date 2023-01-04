كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير عمليات الأمن السيبراني، محلل محاسب أول، خبير المسار والهياكل.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 3 يناير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة سار