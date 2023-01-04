أوضح الإعلامي الرياضي ماجد المنيع أن الحفل الذي أقامه النصر لتقديم لاعبه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يليق به كنجم عالمي.
وقال المنيع :”الحفل الذي أقيم لتقديم كرستيانو رونالدو لا يليق به، كان يجب إقامة حفل كبير وقوي يليق بلاعب كسر الأرقام عالمياً في قارة أوروبا”.
وأضاف ” ما شاهدته هو حفل اعتزال ليس حفل تقديم يليق بلاعب عالمي تهتم جميع الصحف المحلية والعالمية والرياضية بشأنه وشأن هذا الحدث الكبير “.
ماجد المنيع :
حفل لا يليق بـ #كريستيانو_رونالدو !!#النصر #كريستيانو
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malmenaiya pic.twitter.com/51cNKrmYHR
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 3, 2023
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