أوضح الإعلامي الرياضي ماجد المنيع أن الحفل الذي أقامه النصر لتقديم لاعبه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يليق به كنجم عالمي.

وقال المنيع :”الحفل الذي أقيم لتقديم كرستيانو رونالدو لا يليق به، كان يجب إقامة حفل كبير وقوي يليق بلاعب كسر الأرقام عالمياً في قارة أوروبا”.

وأضاف ” ما شاهدته هو حفل اعتزال ليس حفل تقديم يليق بلاعب عالمي تهتم جميع الصحف المحلية والعالمية والرياضية بشأنه وشأن هذا الحدث الكبير “.