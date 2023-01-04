أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم جمع الصلوات في المسجد بسبب الأمطار، مبيناً هل يجوز جمعها لمن يصلي بالبيت؟.

وقال السبر :”شرع الجمع حتى لا تضيع الجماعة في المسجد وتخفيفا على المصلين ومشقة المطر وما يؤذي المصلين منه”.

وأضاف ” أما إذا كانت الصلاة في البيت فليس بحاجة إلى الجمع ولا يصلح منه ذلك لأنه في بيته ولن يتأذى من المطر في شئ”.