أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم جمع الصلوات في المسجد بسبب الأمطار، مبيناً هل يجوز جمعها لمن يصلي بالبيت؟.
وقال السبر :”شرع الجمع حتى لا تضيع الجماعة في المسجد وتخفيفا على المصلين ومشقة المطر وما يؤذي المصلين منه”.
وأضاف ” أما إذا كانت الصلاة في البيت فليس بحاجة إلى الجمع ولا يصلح منه ذلك لأنه في بيته ولن يتأذى من المطر في شئ”.
حكم جمع الصلوات في المسجد بسبب الأمطار، فهل يجوز جمعها لمن يصلي بالبيت؟
– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبرhttps://t.co/sYx01V3rCv#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/efTIygNpH6
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 3, 2023
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