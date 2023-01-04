أكد أمين عام نادي النصر سابقا خالد الرشيدان، أن وجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر لا يعني تحقيق البطولات.

وقال خالد الرشيدان، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن صحيح أن الجماهير تحتاج في النهاية البطولات ولكن البطولات تحتاج إلى روح الفريق ومنظومة متكاملة.

وأوضح أنه لا يجب التعامل مع رونالدو بأنه سيأتي بالبطولات “رونالدو أسطورة نعم، نجم كبير، لديه بطولات، ولديه قدرات مختلفة عن باقي اللاعبين، ولكن لابد التعاون من جميع الأطراف لتحقيق البطولات”.