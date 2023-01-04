ألقت شرطة الطوارئ بأمريكا القبض على شخصين بعد أن اتصل أحدهما بالشرطة للمساعدة في نقل أغراضهما من منزل بفلوريدا كانا يسطوان عليه.

ويُشار إلى أن أفراد الشرطة تحركوا إلى المنزل بعد مكالمة هاتفية لم يتحدث بها أحد.

وقالت أفراد الشرطة:” أنه لا يوجد أحد يعيش في المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته، بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحًا .

فيما بحثت الشرطة عن المتهم الذكر بعد التعرف عليه في مقطع فيديو مصور من كاميرا مراقبة أمنية أثناء سرقته لمتجر، حيث أنه سرق بمساعدة صديقته عدة أغراض في وقت سابق من اليوم، وقاموا بالاتصال للطوارئ لتساعدهم في نقل الأغراض من المنزل الذي حاولا سرقته إلى المطار .