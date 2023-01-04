تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم.

وضبطت القوات الأمنية في منطقة حائل مواطن يقوم بالتسول واستعطاف المارة أمام المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول واستعطاف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.