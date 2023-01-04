أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، اليوم الأربعاء، أننا نسعى للوصول إلى 3 أضعاف الناتج المحلي للمملكة حتى نصل إلى 240 مليار ريال.

وقال المهندس خالد المديفر، خلال مؤتمر التعدين الدولي، أن هذه المساهمة ستأتي من عدة آفاق وأساسها توفر الاستثمارات، لافتًا إلى أنه تم البدء في فرص بما يزيد عن 120 مليار يعمل عليها مستثمرين سعوديين وأجانب.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي للتعدين له عدة أجزاء، من أهمها عرض الفرص وجذب المستثمرين في الاستكشاف والتعدين وصناعة المعادن إلى المملكة بالاطلاع على معلومات وافية ستقدمها هيئة المساحة الجيولوجية وقطاع التعدين.

فيديو | نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. خالد المديفر: نسعى للوصول إلى 3 أضعاف الناتج المحلي للمملكة حتى نصل إلى 240 مليار ريال #مؤتمر_التعدين_الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/0Kd9zuYvef — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023