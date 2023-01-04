مرسيدس تستدعي بعض سياراتها القديمة لخطر انفصال السقف الزجاجي

تستمر مرسيدس بنز في استدعاء بعض سيارات العلامة المزودة بسقف شمسي لمخاطر انفصال هذا السقف عن السيارة أثناء القيادة ويشمل الاستدعاء سيارات مرسيدس سي كلاس واي كلاس وCLS و CLK المباعة بين 2001 و2011.

وتكمن المشكلة في ضعف المواد الرابطة بين السقف الشمسي الزجاجي وإطار السقف نفسه، حيث بدأت مرسيدس بتلقي تقارير عن انفصال السقف الزجاجي عن بعض سياراتها في 2017، ما دفع العلامة وقتها لفتح تحقيقات في المشكلة.

وستتواصل مرسيدس مع ملاك السيارات المتأثرة في فبراير 21 لجلب السيارة لأقرب وكالة مرسيدس رسمية لفحص السقف الشمسي الزجاجي واستبداله عند الحاجة.