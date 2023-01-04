وافق مجلس الوزراء على تعديل جديد يضاعف رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة في الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج المملكة.

ويتضمن التعديل الجديد، أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وينص التعديل على أن 500 ريال لسفرات عدة ولمدة 3 أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل السعودية، وفي حال كان خارج السعودية، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وشمل تعديل المادة 38 من نظام الإقامة الذي نشر في الصحيفة الرسمية «أم القرى»، على تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله إذا كانوا داخل المملكة.