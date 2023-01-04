أوضحت الدكتورة نوف بن ربيعان طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل هل التعب النفسي سبب في ظهور ‎الثعلبة مبينة طرق العلاج وأكثر الفئات المصابة به.

وقالت بن ربيعان :” معظم الأمراض الجلدية سببها أمراض نفسية ولكن مرض الثعلبة بشكل عام مرض مناعي”.

وأضافت “إذا كانت مشكلة الثعلبة أقل من ٥٠٪ هنا نلجأ لأدوية موضوعية مثل كريمات ومراهم الكورتيزون، أما إذا كانت المشكلة أكبر ومساحتها في الشعر كبيرة قد نلجأ لأقراص الكورتيزون” ، مبينة أن كلا الجنسين قد يصابوا بمرض الثعلبة بنسب متساوية.

وتابعت” الثعلبة مشكلة مناعية غير مُعدية تُصيب بصيلات الشعر ولا علاقة لها بنقص الفيتامينات أو الالتهابات وليس لها علاقة بأي التهابات أو نقص فيتامينات “.