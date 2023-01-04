أكد المحلل الرياضي، خالد مسفر، أن القيمة السوقية للدوري السعودي سترتفع بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر، وفرصة لاحتراف اللاعبين السعوديين بالخارج.

وقال خالد مسفر، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن الصفقة ستكون لها عوائد كبيرة للرياضة السعودية، باعتباره من أعظم اللاعبين في العالم، لافتًا إلى أن كافة وسائل الإعلام والمتابعين يتحدثون عن المملكة وقدوم رونالدو لها.

وأشار مسفر، إلى أن أنظار العالم أصبحت تتوجه إلى المملكة وإلى النصر بعد هذه الصفقة، مضيفًا أنه يمكن استغلال ذلك الحدث على الصعيد الاستثماري من خلال مبيعات «التيشرتات» والحضور الجماهري وحقوق البث التلفزيوني، وكذلك رغبة الشركات العالمية في التعرف على المملكة والمشاركة في الرياضة السعودية.