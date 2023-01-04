أوضحت الشابة خلود العلياني، الحاصلة على الحزام الأسود والعديد من شهادات التدريب في مجال الفنون القتالية والدفاع عن النفس في الطائف، أهمية الفنون القتالية.

وقالت العلياني خلال حوارٍ لها على برنامج “صباح السعودية ” المُذاع على القناة السعودية: ” أن الفنون القتالية كانت حلم حياتها منذ طفولتها، ولذلك دخلت عالم الفنون القتالية وتخطت صعوبات عدة حتى وصلت إلى الحزام الأسود والعديد من شهادات التدريب.”

وأضافت:” أن الفنون القتالية شيء ثقافي وليس عدواني ويجب أن نواكب تطورات الوطن، وبحلول 2030 يكون لدينا فتيات أقوياء جسديًا وعقليًا وصحيًا”، مُشيرًا إلى أن الفنون القتالية ليست مقتصرة على كبار السن .

وأشارت إلى أن السنة المقبلة سيكون لدينا مقرات لممارسة الرياضة القتالية، وستكون المرة ذو سلاح ذاتي حتى يصبح بإمكانها السير بمفردها دون خوف .

وتابعت :” أن الرياضة والدفاع عن النفس في مدارسنا ومراكزنا أصبحت أساسية في المناهج الدراسية .”