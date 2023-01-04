تحدث المواطن هاني خميس عن قصته، بعدما كانت جائحة كورونا سببًا وراء استغناء أحد الشركات البترولية عن خدماته، لافتًا أنه رغم ذلك عمل لنهاية عمله بداية نجاحٍ في العمل الحر .
وقال خميس خلال ظهور على “برنامج اليوم ” المُذاع على القناة الإخبارية:” أنه خلال أزمة كورونا تم الاستغناء عنه من إحدى الشركات البترولية وعند جلوسه في المنزل حاول بيع المقتنيات الذي كان يقتنيها من سنة 1997 “، لافتًا أن مردودها كان قيّم .
وأضاف:” أنه بعد ذلك أصبح يملك محل في سوق القيصرية بالأحساء التاريخي “، مُشيرًا إلى أن مردودها يصل إلى 15 ألف ريال .”
وتابع:” أنه يحاول التطوير من نفسه، ويسعى لدراسة الأحجار الكريمة .”
فيديو | أزمة" كورونا" نهاية وظيفة "هاني الخميس" وبدايته في الفضة وصياغة الخواتم وامتلك محلا يصل دخله إلى 15 ألف ريال شهريا#برنامج_اليوم pic.twitter.com/kBHziFCkJ6
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 4, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً