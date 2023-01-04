شهدت محكمة بولندية في العاصمة وارسو إدانة خبير تجميل يوم أمس الثلاثاء، لتسببه في عمى زبونة رسم لها وشمًا في عينيها عام 2017، مستخدمًا التقنية ذاتها التي تستخدم على الجلد.

وأدانت المحكمة خبير التجميل، الذي ادعى أنه محترف في تنفيذ هذا النوع من الوشوم الدقيقة، وأمرته بدفع تعويض بقيمة 36 ألف دولار، فيما تبين أن الفتاة وهي عارضة أزياء سابقة تدعى الكساندرا سادوكا، 25 عامًا، أرادت أن تصبغ المنطقة البيضاء المحيطة ببؤبؤ عينها باللون الأسود، محاكاة لمغني الراب البولندي “بوبك”.

وخلال العملية، اخترق خبير التجميل بؤبؤ الكساندرا بإبرته عن طريق الخطأ، كما تبين أنه كان استخدَمَ حبرًا غير مخصص لمنطقة العيون؛ حيث أن خبير التجميل ارتكب أخطاء جسيمة خلال إجراء عملية الوشم، ضمنها استخدام حبر مخصص لوشم الجلد، لا ينبغي أن يلامس العين.

وبدأت الكساندرا تشعر بأوجاع لا تُحتمل بعينيها، إلا أن خبير التجميل أكد لها أن الأمر طبيعي، وما عليها سوى تناول بعض المسكنات، لتفقد البصر في عينها اليمين تمامًا، فتوجهت للمستشفى على وجه السرعة، ليخبرها الأطباء أن الضرر”غير قابل للإصلاح”، وأن عملية الوشم التي أجرتها ستتسبب بفقدان البصر بعينها اليسرى أيضا.