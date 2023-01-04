ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على عازف الأورغ الشهير محمد عبد السلام، في أحد الأكمنة بالقاهرة، وذلك لصدور 13 حكما غيابيا بحقه.

وذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية إنه “حين مرور العازف محمد عبد السلام على أحد الأكمنة بمنطقة المظلات بالقاهرة الكبرى، تعرفت القوة الأمنية المتواجدة بالكمين عليه، وتم فحص بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليكتشف صدور 13 حكما غيابيا بحقه، بين تبديد وشيكات بدون رصيد”.

وأقدمت قوة أمنية على اقتياد محمد عبد السلام إلى قسم الشرطة، تمهيدا لترحيله إلى السجن تنفيذا للأحكام الصادرة بحقه، فيما قبل أيام قليلة قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل إيقاف العازف الشهير عن العمل.

وجاء في بيان النقابة: “بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد عازف (أورغ)، حاصل على تصريح سنوي. ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المذكور عن العمل”.