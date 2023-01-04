كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن شعوره بالاستياء من الانتقادات التي تعرَّض له عقب التقاط صورة «سيلفي» بالقرب من النعش الذى يوجد به جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

وظهر إنفانتينو، وهو يلتقط صورة بهاتفه، خلال تواجده بالقرب من نعش بيليه في وسط إستاد نادي «سانتوس» البرازيلي، فيما لم يتفهم سبب الفهم السلبي لتصرُّفه، وكتب، عبر «إنستغرام»: «وصلت للتو من رحلتي إلى البرازيل، حيث تشرفت بالمشاركة في مراسم تكريم بيليه التي جرت في فيلا بيلميرو في سانتوس».

وتابع رئيس الفيفا: «أشعر بالاستياء والحيرة بعد إبلاغي بتعرضي لانتقادات واضحة من قِبل بعض الأشخاص؛ لالتقاطي صورة سيلفي وصوراً أخرى خلال المراسم، أول من أمس الاثنين».

وأضاف: «أريد التوضيح أنني تشرفت وتأثرت بطلب الزملاء وأفراد عائلة الأسطورة بيليه مني إذا كان بمقدوري التقاط بعض الصور معهم، وبالطبع وافقت على الفور»، مستطردًا «فيما يتعلق بالصورة السيلفي، زملاء بيليه طلبوا مني التقاط صورة سيلفي لنا جميعاً، لكنهم لم يعرفوا كيفية فعل ذلك، ولكي أساعدهم التقطت صورة لواحد منهم والتقطت صورة لنا جميعاً معه».