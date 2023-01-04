أعلن مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي، عن تفاصيل التحقيق مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بسبب زيارتهما للفنان فضل شاكر بمخيم “الحلوة” في لبنان”.

وقال العلي خلال مداخلة تلفزيونية: “شيرين حصلت على إذن أمني لدخول مخيم الحلوة، ولكن دون ذكر أنها ستقابل الفنان فضل شاكر المطلوب قضائيًا، وبعد انتشار صور شيرين مع فضل شاكر، تم استدعاؤها لسماع إفادتها بخصوص زيارتها لشخص مطلوب للعدالة.

وأضاف :” أنها غادرت بعد تقديم إفادتها، ولم يتم القبض عليها، ولم يتم توجيه أي تهم لها”.

وتابع: “شيرين تعرف جيدًا أن الفنان فضل شاكر مطلوب على ذمة قضايا بالمحكمة العسكرية بتهمة قتل جنود من الجيش اللبناني، لذلك وجب سماع إفادتها.”

يُذكر أنه تداول على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن القبض على عبد الوهاب من قبل السلطات اللبنانية، والتحقيق معها بسبب زيارتها للفنان فضل شاكر الهارب من أحكام قضائية على خلفية “انضمامه لجماعات إرهابية”.