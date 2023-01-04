روى المواطن عبدالله عن قصة تعرضه لضرر شخصي كبير بسبب عامل مخالف لنظام الإقامة .

وقال عبدالله في حديثه:” أنه كان في الطريق من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وأثناء السير وقفه عامل من المخالفين لقانون وأنظمة المملكة. ”

وأضاف:” أن العامل طلب منه أن يقوم بتوصيله لمكة المكرمة وعرض عليه مبلغ من المال، فوافق على الفور .”

وأفاد بأنه أثناء اتجاهه لمكة المكرمة قبل الطايق بـ 100 كيلو، كان هناك تفتيش فتحقق رجال الأمن من هوية السيارة وطلب من العامل إقامته، وعلى الفور تم الاكتشاف أنه مخالف لأنظمة الإقامة .”

وتابع:” أنه تعرض حينها للمسائلة القانونية وتسبب له هذا الموضوع في إشكالية كبيرة”، وطالب الجميع بعدم الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه والتحقق قبل حمل أحد مخالفًا لقانون الدولة .