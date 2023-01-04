أوضحت المستشارة القانونية نوال الشمري، ما هو المعنى الصحيح للتوقيع على بياض والفرق بينه وبين التوقيع على نموذج ورقة تجارية على بياض.

وقالت الشمري :” التوقيع على بياض هو أن يقوم طرف من الأطراف بوضع توقيعه على ورقة غير محددة المبلغ أو الاستحقاقات على أن يضع الطرف الثاني استكمال باقي البيانات”.

وأضافت ” الورقة البيضاء كأي ورقة لا يعتد بها إلا بالتوقيع، هي تستمد الأهمية من التوقيع في نهاية الورقة، لذا فإن التوقيع على الورقة البيضاء يعد مسئولية الشخص، وعلى هذا الأساس تعد الورقة البيضاء الموقعة أيضا في الأوراق الرسمية أو التجارية سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة “.

وتابعت” يعتبر الورقة الموقعة سندا تنفيذيا ترفع أمام المحكمة التنفيذية وهنا يسأل القاضي الشخص هل هو من وقع فإن كانت الإجابة نعم يكون هنا التنفيذ مباشر لأنه هنا هو المسئول وهو من يتحمل، أما إذا أنكر التوقيع فهنا يكون هناك تزوير وينقل إلى قاضي الموضوع في المحكمة العامة “.

#صباح_السعودية | ما هي المحكمة المختصة بالنظر في شكاوي التوقيع على بياض؟ المستشارة القانونية نوال الشمري توضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Gm2shUqicY — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 4, 2023