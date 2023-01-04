حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وعائلته على حماية توأم برتغالي خدمًا في الكوماندوز وهي وحدة القوات الخاصة البرتغالية في أفغانستان.

ويُشار إلى أن التوأم سيرجيو وجورجي راماليرو انضما إلى وحدة حراسة خاصة عقب انتهاء مهمتهما العسكرية ليتم اختيارهما لحماية رونالدو وأسرته.

ويتميز التوأمان «سيرجيو وجورجي» بوسامتهما وقدرتهما على الاختلاط مع الجمهور لكنهما سريعًا التفكير والرؤية والتصرف ويمتلكان مهارات قتالية ويحملان الأسلحة بشكل دائم فيما يتقاضيان مليوني دولار سنوياً.