أكد المستشار المالي خالد الزايدي، أنه توجد علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأسواق المالية فكلما ارتفعت أسعار الفائدة أصبح هناك انخفاض كبير في الأسواق المالية.

وقال خالد الزايدي، خلال برنامج “أوراق تداول” عبر قناة “الإخبارية”، أن الكثير من الصناديق حول العالم تأثرت بشكل كبير بحركة الأسواق الخارجية بسبب الضغوطات الكبيرة التي حدثت على الأسواق العالمية بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأشار المستشار المالي، إلى تفوق مؤشر الصناديق الاستثمارية على المؤشر العام سببه تنوع المحافظ الاستثمارية لها وعدم وجود أسهم قيادية تؤثر عليها بشكل كبير.

فيديو | المستشار المالي خالد الزايدي: توجد علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأسواق العالمية فكلما ارتفعت أسعار الفائدة أصبح هناك انخفاض كبير في الأسواق المالية#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/vlVApP86uv — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 3, 2023