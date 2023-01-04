كشفت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عن استقبال أولى دُفعات سِلسلة فلل جزيرة شيبارة؛ حيث وصلت إلى ميناء ينبع تمهيدا لنقلها للجزيرة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أعلن في أغسطس الماضي عن تطورات عملية تصنيع الأجرام الفولاذية المصقولة لفلل جزيرة شيبارة، واقتراب تجهيز الفلل بشكل كامل من قبل الشركة المصنعة لها في الإمارات.

وأشار جون باغانو إلى أن الفلل العائمة سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما تعد جزيرة شيبارة غنية بالشعب المرجانية، وتمتد على طول 40 متراً بالقرب من الشاطئ.