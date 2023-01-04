شهدت منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة خاصة على المسجد الحرام، والتي زادته جمالاً وسط دعوات المعتمرين والزوار.

ووثقت مقاطع فيديو هطول أمطار الخير على المسجد الحرام، حيث وقف المعتمرون والزوار تحت زخات المطر يتضرعون لله ويطلبون الرحمة والمغفرة.