كشف مفتش الشرطة السابق وعالم الجريمة في جامعة هدرسفيلد ببريطانيا، كيفين فلوي عن حيلة بسيطة تساعد منفذيها يوميا على حماية سيارتهم أيا كان نوعها من السرقات.

وقال عالم الجريمة البريطانية إن خطأ ترك المرآة مفتوحة تعتبر إشارة إلى اللصوص على أنه من السهل سرقة السيارة، لذا فإن المركبات التي تترك مراياها الجانبية مغلقة يصعب التفكير في سرقتها.

وأوضح كيفين فلوي أن لصوص سيارات مدانين بينوا كيف أن المرايا المفتوحة تسهل لهم عمليات البحث عن السيارات باهظة الثمن بسهولة لسرقة أي أشياء ثمينة بداخلها.

وأشار العالم البريطاني: “هما لا يريدون تجربة فتح الأبواب خوفا من إطلاق إنذار، لكن إذا كانت المرايا مفتوحة، فهذا تأكيد على أن السيارة غير مقفلة ولن ينطلق أي إنذار، مما يسهل لهم إتمام السرقة بدون إزعاج”.