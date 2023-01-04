تسببت سيول في إعاقة متسابقين في رالي داكار السعودية 2023، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وتعرقلت مركبتان في سيل شل حركتهما بينما حاول بعض القائمون على المسابقة تقديم المساعدة لانتشال المركبات المحتجزة في مياه السيل.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وجازان وعسير.