كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يضع الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي هدفًا له في المستقبل، بعد رحيل البرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة ” سبورت ” يعتبر عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، البديل المثالي للبرازيلي نيمار بسبب إمكانياته الفنية وأيضًا لعلاقته الجيدة مع النجم الفرنسي كليان مبابي والذي شاركه الفوز بلقب كأس العالم روسيا 2018 بينما علاقة نجم باريس سان جيرمان مع زميله البرازيلي نيمار سيئة.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبيلي، بينما يقدر برشلونة مبلغ نجمه الفرنسي بـ100 مليون يورو ويرغبون بتجديد عقده مرة أخرى بشرط جزائي كبير.