أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم وسم الحيوانات في منطقة الوجه.

وأضاف أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية.

وأكد أنه لا يجوز للإنسان أن يقوم بالوسم في وجه حيوان سواء في حيوانات الغنم أو الأبقار أو الإبل، مؤكدا أن أهل العلم أقروا بتحريم الوسم في الوجه.