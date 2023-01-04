قال إبراهيم الحكمي، أكاديمي وأخصائي علم النفس الإكلينيكي، إن حذف الرسائل من الجوال حتى لا يراها شريك الحياة يعتبر خيانة.

وأضاف أن الخيانة العاطفية هي وجود علاقةمع طرف ثالث خارج إطار علاقة الزواج ويستثمر فيها الشخص عاطفته مع شخص آخر غير شريكه، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن إصرار أحد الطرفين على مسح الرسائل يعني أنه يشعر بأنه يفعل شيء خاطئ ولا يرضي الطرف الآخر، مؤكدا أن لا يوجد مبرر بفكرة الخصوصية في حذف الرسائل.

7% من علاقات العمل تتطور إلى علاقات أكبر .. د. إبراهيم الحكمي – أكاديمي وأخصائي علم النفس الإكلينيكي: لا يوجد مبرر بفكرة الخصوصية في حذف الرسائل.. لماذا السرية؟@IQHakami#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Rl9tbUZYoq — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 4, 2023