تمكن مواطن في منطقة جازان من إنتاج كميات من حبوب ذرة ملونة بألوان مختلفة، في تجربة تعد الأولى على مستوى المنطقة.

وقال المواطن عبدالكريم هيجان أنه من المحبين للزراعة، وكان يسافر ما بين منطقتي جازان والأحساء، ولظروف الاحتكاك مع الأصدقاء والزملاء في الأحساء، تعرف على تجربة لهم في زراعة الذرة الملونة، وذلك بعد دراسات وتجارب قاموا بها على بذورها ونجحت تجربتهم، فأخذ عينة منها وقام بزراعتها في مركز الشقيق العام الماضي، وهذا العام كانت النتائج مبهرة وناجحة جداً، وفقاً لـ”العربية”.

وأبان عبدالكريم أنه استطاع إنتاج عدة ألوان، ومنها الأحمر والبنفسجي والوردي مع الأبيض وكذلك الأصفر المعتاد، إضافة إلى ألوان أخرى نجح في زراعتها.